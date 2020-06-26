Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı

Sevgilisi Guido Senia'yı İtalya'ya yolcu eden sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birlikte tatiline ara vermeden devam ediyor.

Instagram hesabından tatil karelerini sık sık paylaşan ve magazin gündeminden düşmeyen ünlü fenomen, fit görünümünü korumak için egzersizlerini ihmal etmiyor. Spor yaptığı anlara dair video ve fotoğrafları sürekli takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"NASIL KARIN KASI YAPILIR?"

Şeyma Subaşı, Instagram hesabından bu defa esprili bir mekik çalışma videosu paylaştı. Kızı Melisa'yı bacaklarına tutunmuş bir şekilde havaya kaldıran ünlü fenomen, bu şekilde mekik çekerek aslında son derece zor olan hareketlerin altından başarıyla kalktı. Subaşı bu videoyu "Nasıl karın kası yapılır?" notuyla paylaştı.

Öte yandan Şeyma'nın söz konusu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.