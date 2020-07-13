Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli magazin gündeminde yer almayı başaran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kendi markasını çıkararak tekstil sektörüne adım attı. Son günlerde yaptığı paylaşımlarda da özellikle kendi tasarımı olan bikini ve mayokiniler ile kameralar karşısına geçen Şeyma, son olarak paylaştığı video ile dikkatleri üzerine çekti.

LEOPAR DESENLİ KOMBİNİYLE DANS ETTİ

Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans ettiği anları Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Klasik Şeyma mood" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Öte yandan, Şeyma'nın leopar desenli kombini 249 TL'ye sattığı öğrenildi.