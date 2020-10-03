Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı'nda yaşandı. Şehir merkezi yönüne giden otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Otomobili yol kenarına çeken adı öğrenilemeyen sürücü, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobili sardı. Yükselen dumanlar ise kentin bir çok noktasından görüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangın gelen itfaiye ekipleri aracı zorlukla söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.