Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı

Diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun'un Bodrum tatili devam ediyor. Yalıkavak'ta objektiflere yansıyan Coşkun, iskelede yaptığı spor hareketleriyle herkese örnek oldu.

12.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 12.08.2020 20:45

Bodrum'da tatil yapan diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun, önceki gün Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı. 44 yaşındaki Şeyda Coşkun, iskelede sık sık egzersiz yaparken görüntülendi.

Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti

ÖNCE SPOR YAPTI SONRA YÜZDÜ

Diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun'un Bodrum tatili devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak'ta oturduğu sitenin iskelesinde görüntülenen Coşkun, spor aşkını bir kez daha konuşturdu.

Fiziği ile dikkat çeken Şeyda Coşkun, iskelede yaptığı spor hareketleriyle herkese örnek oldu. Açma germe hareketleri yaparak vücudunu esneten Coşkun, daha sonra yaklaşık bir saat yüzdü. Şeyda Coşkun, yüzmenin ardından iskelede sporuna devam etti.