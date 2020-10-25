Şevval Şahin Kimdir? Şevval Şahin kaç yaşındadır? Şevval Şahin boyu nerelidir? Şevval Şahin'in boyu ve kilosu?

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden birisi sayılan Miss Turkey yarışmasında 2018 yılında birinci olan ve birçok modacı ve uluslar arası ajanslarla çalışan güzel model Şevval Şahin kimdir?

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

1999 İstanbul doğumlu olan Şahin, Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir. 18 yaşına kadar hiç hiç Türk arkadaşı olmadığını söyleyen ve 6 yaşında İngiltere'ye taşındıklarını belirten Şahin düzgün fiziğiyle son yılların en dikkat çeken modeli.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Katıldığı bir Youtube kanalında boyunun 1.82 kilosununda çok yediği dönemlerde 54-55 dikkat ettiği ve podyum moda defilelerinin olduğu dönemlerde ise 51-52 olduğunu söyledi.

ŞEVVAL ŞAHİN ESTETİKLİ Mİ?

Yarılmayı kazandığı sene eski fotoğrafları ortaya çıkan ve burnunun estetikli olduğu konuşulmaya başlanılan Şevval Şahin, bu konu hakkında yaptığı açıklamada:

'Estetiksiz olsam da yarışmayı kazanırdım.' demişti.