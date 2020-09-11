Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Sevilay Yılman hakkında araştırmalar yapılıyor. Sevilay Yılman kimdir? Sevilay Yılman kaç yaşında, nereli? Sevilay Yılman hayatı ve biyografisi!

SEVİLAY YILMAN KİMDİR?

1973 yılında Malatya'da doğdu.

1991 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümüne başladı ve 1994 yılında mezun oldu.

Habertürk'te "çapraz ateş" adlı programı hazırladı ve sunuculuğunu yaptı.

Fatih Altaylı ile beraber "Olaylar ve Gerçekler" adlı programda birlikte çalıştı.

Habertürk'te yayınlanan Gülgün Feyman'la 13. Ajansının editörlüğünü yapmıştır.

Beyaz Tv'de Acı Kahve ve Dört Kadın Bir Erkek gibi programlarda sunucu ve yorumculuk yaptı.

Habertürk'ten ayrılıp Sabah Gazetesinde yazmaya devam etti.

Ciner Medya Grubu'ndan ayrılıp Turkuvaz Medya Grubu'nda çalışmaya devam etti.

1996 yılında ise star gazetesinde köşe yazarlığı yapan Mustafa Nihat Yükselir ile evlendi.