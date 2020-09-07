Sette 3. vaka! Aşk 102 oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, koronavirüse yakalandı

Ay Yapım'ın Netflix için çektiği Aşk 102 dizisinin setinde koronavirüs şoku yaşanmaya devam ediyor. İki başrol oyuncusunun ardından İpek Filiz Yazıcı'nın da testinin pozitif çıktığı ortaya çıktı.

ÇEKİMLER DURDURULDU

Yapım şirketinin çalışanlar için düzenli olarak yaptırdığı koronavirüs testlerinde başrol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka'nın sonuçları pozitif çıktı. Bu haberin magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından bir kötü haber daha geldi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre: Aşk 102'nin yanı sıra Yeni Hayat dizisinde de rol alan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın da test sonucu pozitif çıktı. Test sonucunun ardından Yeni Hayat dizisinin setine de ara verildi. Tüm oyunculara test yapılacak.

ALİNA VE KUBİLAY DA POZİTİF ÇIKTI

Dizinin başrol oyuncularından Alina Boz ve Kubilay Aka'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Test sonucunu gören Aka, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sıkıntı yok. Bu covid kime bulaştığını bilmiyor" dedi.