Serie A ekibi Benevento'dan Galatasaray'a Belhanda teklifi!

Galatasaray'da geleceği belirsiz isimlerden biri olan Younes Belhanda'ya talip çıktı.

08.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:32

Galatasaray'da geleceği belirsiz isimlerden biri olan Younes Belhanda'ya talip çıktı.

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İtalya basınında yer alan habere göre; Benevento, Faslı futbolcu için Galatasaray'a 2 milyon euroluk teklif yaptı.

GALATASARAY 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların teklifi reddettiği ve Belhanda için en az 5 milyon euro istediği kaydedildi.

30 yaşındaki oyuncu için Benevento'nun dışında Sampdoria'nın da ilgisinin olduğu vurgulandı.

Galatasaray ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Belhanda, geçtiğimiz sezon 33 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.