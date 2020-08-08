Serie A ekibi Benevento'dan Galatasaray'a Belhanda teklifi! Galatasaray'da geleceği belirsiz isimlerden biri olan Younes Belhanda'ya talip çıktı.

Galatasaray'da geleceği belirsiz isimlerden biri olan Younes Belhanda'ya talip çıktı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Benevento, Faslı futbolcu için Galatasaray'a 2 milyon euroluk teklif yaptı.

GALATASARAY 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların teklifi reddettiği ve Belhanda için en az 5 milyon euro istediği kaydedildi.

30 yaşındaki oyuncu için Benevento'nun dışında Sampdoria'nın da ilgisinin olduğu vurgulandı.

Galatasaray ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Belhanda, geçtiğimiz sezon 33 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Kaynak: Hürriyet