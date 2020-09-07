Sergen Yalçın, transfer için iki oyuncunun ismini verdi: Gökhan Töre ve Josef de Souza'ya sıcak bakıyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve Josef de Souza transferine sıcak baktığını açıkladı.

Gökhan Töre transferi için Malatyaspor'u beklediklerini ifade eden Yalçın, Gökhan Töre ile ilgileniyoruz. Kendisiyle de konuştum. Malatya ile sorunu çözerse ona kapımız açık. N'Diaye de planlarımız arasında yok. Yaşı belli seviyenin üzerindeki isimleri kadromuza katmak istemiyoruz. Belki santrfor bölgesi bu kriter içine girebilir. 32-33 yaş bandında isimler istemiyoruz ama santrfor için böyle bir açık bırakabiliriz. Merkezde oynayacak oyuncularımız var. Necip bizim için önemli bir oyuncu. Örnek bir isim. Onu her bölgede kullanabiliriz. Açıkları kapatan biri isim. Şu an sağ bek oynatıyoruz. Orta sahamız kalabalık. Belki bir 6 numara planlamamız olabilir. Atiba'yı biraz dinlendirmemiz lazım. O bölgeyi Dorukhan ve Oğuzhan ile planlıyoruz" dedi.

"JOSEF DE SOUZA'YA SICAK BAKIYORUM"

Fenerbahçe'nin eski oyuncu Josef de Souza'ya sıcak baktığını açıklayan Yalçın, "10 numara oynayan bir isimi kenarda kullanamayabiliriz. Orta sahada 6-8-10 gibi ayrım yapmıyoruz. Kimin oynadığı değil önemli olan kimin ne yaptığı. Bizim istediğimizi yapması önemli. Bunun için kimin oynadığı değil ne verdikleri önemli. Orta alanda da elimizdeki isimlerin hepsi oynayacak. 50 maçlık periyot var. Josef de Souza konusunda net bir şey yok. Olabilir. Sıcak baktığım bir oyuncu. Bizim kalitemize uygun bir isim. Şartlar uygun olursa değerlendirebiliriz. Bir takım kurarken, buraya 20 tane yetenekli oyuncu alamazsınız. 20 genç alamazsınız. Yetenekli isimler vardır, koşan vardır. Dişlide çok değişken isimler olmalı. Necip bizim için tamamlayıcı bir isim. Eksik bölgelerde kullanabiliriz Necip'i. Necip'e gereksiz tepkiler yapılıyor. Biz ona değer veriyoruz. Yeni dönem için çok ciddi indirim yaptı. Necip'ten başka indirim yapan isim de yok. Kapasitesi sınırlı mı evet ama takımda böyle isimlere de ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.