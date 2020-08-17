Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı yeniden gündemde!
Bir süredir birliktelik yaşayan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasındaki yaş farkı sosyal medyada yayılan caps ile bir kez daha tiye alındı.
17.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:42
Bir süredir birliktelik yaşayan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın arasındaki yaş farkı sosyal medyada yayılan caps ile bir kez daha tiye alındı.
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Çiftin 2001'e ait iki fotoğrafı yan yana getirildi. Serenay Sarıkaya o yıl ilkokuldan yeni mezun olmuş, 10 yaşında bir çocuktu. Usta komedyen Cem Yılmaz ise 'Vizontele'deki rolü ve 'Bir Tat Bir Doku' gösterisindeki performansıyla adından söz ettiriyordu.
İşte, o görüntü…