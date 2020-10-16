Serenad Bağcan kimdir? Serenad Bağcan nereli, kaç yaşında?

Serenad Bağcan kim sorusu magazin gündeminde sıkça geçen sorulardan biridir. Sesi ile dikkatleri çeken Bağcan hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Serenad Bağcan nereli? Serenad Bağcan eşi kim? İşte, Serenad Bağcan'ın ailesine dair ayrıntılar...

SERENAD BAĞCAN KİMDİR?

Bağcan, Ankara'da dünyaya geldi. Ailesi de müzik ile iç içeydi. Yine aynı şehirde lise ve üniversite eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olmasına rağmen bu meslekle yoluna devam etmedi. Solistliğe başlamadan önce spora ilgi gösterdi ve masa tenisi Türkiye şampiyonu oldu. Küçük yaşlarda mandolin ve blokflüte ilgi gösterdi, halası Selda Bağcan'ndan piyano dersleri aldı.

Ankara Çocuk Korosu'na katılan Bağcan, Klasik Batı Müziği üzerine eğitim aldı. Sonraki süreçte Devlet Çok Sesli Korosu'na alto sanatçısı olarak girdi. 2011 yılında devlet korosunda Fazıl Say'a ait Nazım Hikmet Oratoryosu ve Metin Altıok Ağıtları'nı söyleyecek olan solistin gelmemesi üzerine koro şefi tarafından teşvik edildi. Ardından da Fazıl Say ile beraber sahne almaya başladı ve İlk Şarkılar ve Yeni Şarkılar albümlerinin solistliğini yaptı. Bağcan, Serenad adını taşıyan ilk solo albümünü ise Mayıs 2019'da çıkardı.