Serena Williams'ın 2 yaşındaki kızı Olympia, profesyonel sporlarda tarihin en genç yöneticisi oldu

Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams ile sosyal paylaşım sitesi Reddit'in sahibi Alexis Ohanian'ın 2 yaşındaki kızları Olympia, dikkat çekici bir şekilde adını tarihe yazdırdı.

Williams ve Ohanian çifti, 2022'de Ulusal Kadın Futbol Ligi'nde mücadele edecek Los Angeles merkezli yeni bir takıma ortak oldu ve kızlarını da takımın yönetimine dahil etti. Alexis Olympia Ohanian Jr. böylelikle profesyonel sporlarda tarihin en genç yöneticisi olarak tarihe geçti.

"BU DEVRİMDE ÖN PLANDA OLMASINI İSTEDİM"

Olympia'nın babası Ohanian, kulübün yaptığı resmi açıklamada kızı için daha iyi bir gelecek kurmayı istediğini belirtti ve "2 yaşındaki kızımla birlikte saatlerce top peşinde koşan biri olarak onun bu devrimde ön planda yer almasını istedim. Kızım için daha iyi bir gelecek oluşturmak adına bunun bir parçası olmayı umuyorum. Kadın sporlarında daha fazla fırsat yaratmak benim ve eşim için de çok önemli" dedi.

KULÜPTE BİRÇOK ÜNLÜ İSMİN HİSSESİ VAR

Angel City adıyla sahaya çıkması beklenen kulübün ortakları arasında Hollywood yıldızları Natalie Portman, Jessica Chastain, America Ferrera, Uzo Aduba, Eva Longoria ve Jennifer Garner'ın yanı sıra komedyen Lilly Singh, YouTube içerik üreticisi Casey Neistat, Netflix Orijinal İçerikleri Başkan Yardımcısı Cindy Holland da yer alıyor.

Şirket, Portman ve Android oyun konsolu şirketi Ouya'nın kurucusu Julie Uhrman tarafından yönetiliyor.