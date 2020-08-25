Serdar Tatlı kimdir? Serdar Tatlı nereli? Serdar Tatlı kaç yaşında? MHK'nın yeni başkanı Serdar Tatlı evli mi?
MHK'nın yeni başkanı olan Serdar Tatlı hakkında sorulan tüm soruların yanıtı haberimizde mevcuttur. Serdar Tatlı kaç yaşında? Serdar Tatlı nereli? Serdar Tatlı evli mi? MHK üyeleri kimler?
25.08.2020 15:04 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:28
Serdar Tatlı MHK başkanı olduktan sonra Serdar Tatlı kimdir? soruları araştırılmaya başlandı. MHK başkanı ve üyeleri kimler?
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SERDAR TATLI KİMDİR?
MHK başkanlığına atanan Serdar Tatlı, 24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu olan Serdar Tatlı, hakemlik görevi sürecinde 1992-1996 yılları arasında 2. Lig maçlarında görev yaptı. 1994-1996 yılları arasında 1. Lig maçlarında da görev alan Tatlı, 1997-2006 tarihleri arasında ise Süper Lig karşılaşmalarında da düdük çalmaya başladı.
Türkiye Süper Ligi'nde 9 sezon boyunca 119 maç yöneten Serdar Tatlı evli ve 2 çocuk babasıdır.
MHK BAŞKANI VE ÜYELERİ
BAŞKAN: SERDAR TATLI
ÜYELER:
METİN TOKAT
EROL ERSOY
KADİR TOZLU
MAHMUT ÇETİNER
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
AHMET ERDOĞAN
NEDİM GÖKLÜ