Serdar Tatlı kimdir? Serdar Tatlı nereli? Serdar Tatlı kaç yaşında? MHK'nın yeni başkanı Serdar Tatlı evli mi?

Serdar Tatlı MHK başkanı olduktan sonra Serdar Tatlı kimdir? soruları araştırılmaya başlandı. MHK başkanı ve üyeleri kimler?

SERDAR TATLI KİMDİR?

MHK başkanlığına atanan Serdar Tatlı, 24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu olan Serdar Tatlı, hakemlik görevi sürecinde 1992-1996 yılları arasında 2. Lig maçlarında görev yaptı. 1994-1996 yılları arasında 1. Lig maçlarında da görev alan Tatlı, 1997-2006 tarihleri arasında ise Süper Lig karşılaşmalarında da düdük çalmaya başladı.

Türkiye Süper Ligi'nde 9 sezon boyunca 119 maç yöneten Serdar Tatlı evli ve 2 çocuk babasıdır.

MHK BAŞKANI VE ÜYELERİ

BAŞKAN: SERDAR TATLI

ÜYELER:

METİN TOKAT

EROL ERSOY

KADİR TOZLU

MAHMUT ÇETİNER

MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU

HİKMET ÖKSÜZOĞLU

AHMET ERDOĞAN

NEDİM GÖKLÜ