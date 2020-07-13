Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu

Yeme bozukluğu rahatsızlığından dolayı kısa sürede kilo alan ve son hali sosyal medyada çok konuşulan fenomen Duygu Özaslan ile Serdar Ortaç'ın eski fotoğraflarındaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı.

ESKİ FOTOĞRAFLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Özaslan'ın birkaç sene önceki kısa saçlı ve zayıf hali Serdar Ortaç'ın gençlik haline benzetildi. İki ismin fotoğrafları bir anda sosyal medyada gündem oldu. Ortaç ve Özaslan'ın fotoğraflarını yan yana getiren kullanıcılar, "Bu ikili neden birbirine bu kadar beziyor" ve "Hangisi Serdar ayırt edemedim" yorumlarını yaptı.

İşte ikilinin birbirine benzetilen halleri...