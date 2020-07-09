Serdar Ortaç'ın en komik anları! Makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi

Aşk hayatında aradığı mutluluğu bulamayan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bu süreçte sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmaya başladı. Peş peşe yaptığı canlı yayınlarla adından söz ettiren şarkıcı, son olarak filtre kullanarak video çekti.

Eğlenceli anlarıyla takipçilerini güldürmeyi başaran Serdar Ortaç, bu kez de makyaj filtresi kullanarak herkesi şaşkına çevirdi. Filtreyle göz rengini değiştiren Ortaç, şarkı söyleyerek bir de video çekti. Ünlü isim bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.