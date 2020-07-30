Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi

Serdar Ortaç, Haber Global ekranlarında yayınlanan "Jülide Ateş'le 40" programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, başta özel hayatı olmak üzere yöneltilen birçok soruyu samimi bir dille cevapladı.

CHLOE'YE YANINDA KALMASI İÇİN PARA TEKLİF ETTİ Mİ?

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra magazin gündeminde sık sık yer alan, "Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif etti" iddialarına yanıt verdi. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Ortaç, "Ben para teklifi etmedim. Hatta bana boşanacağımız gün neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Örneğin o bana '3 lira benim yeniden hayatı kurmama yeterli' dedi. Ben de ona dedim ki, 'Sen bana 9 sene can yoldaşlığı yaptın. Sana 3 değil 300 lira vereceğim' dedi. Ona göre anlaşıp el sıkıştık. Ama ondan öncesi yok. 'Sana 500 bin TL vereyim. Yanımda kal' gibi bir şey söz konusu olmadı. Bir kadına böyle bir şey teklif edilebilir mi?" ifadelerini kullandı.

"CHLOE'DEN BEN AYRILMAK İSTEDİM"

Serdar Ortaç, Jülide Ateş'in Chloe ile ilgili sorularını şu şekilde cevapladı:

Chloe ile olan evliliğinizde ayrılmayı kim istedi?

"Ben istedim. Ben Chloe'yi 19 yaşında tanıdım. İlk tanıdığı adamım. Çok genç evlendi. Biraz bireysel yaşasaydı bu evlilik bitmezdi. Benim de bir sürü hatam var."

Chloe konusunda yanıldınız mı?

"Ailesinden tutumu gördü. Ve şımarmadı. Karakteri sağlamdı. Hata varsa genç olması. Ama hata değil, şükür diyorum."