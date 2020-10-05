Serdar Ortaç eski bir Sovyet askerine benzerliğiyle viral oldu!

Bugün Twiiter'da dolaşan bir fotoğraf Serdar Ortaç'a olan benzerliğiyle gündem oldu. Hakkında yüzlerce tweet atılan ve ikinci dünya savaşında kalan bir Sovyet askerine ait olduğu belirlenen fotoğrafı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kısa sürede binlerce paylaşım yapılan fotoğraf için şu yorumlar yapıldı:



"Serdar Ortaç'ın Rus sevdası bir bitmedi zaten"

"Serdar Ortaç eski eşinin nafakasını ödemek için ek iş yapmaya başlamıştır."

"Siz sadece caz ve klasik dinlersiniz ama sizi nazilerden Serdar Ortaç korur"