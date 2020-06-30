Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020'de Sercan Yıldırım bir ilke imza attı. TV8'de izleyici ile buluşan ve final için gün sayılan yarışmada, taktire şayan performansıyla Sercan izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

ÜST ÜSTE KAZANDI

Oyunlarda gösterdiği büyük başarısıyla sportif kimliğini ön plana çıkaran Survivor Sercan, bu hafta oynanan ilk ve ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmış ve Berkan ile Nisa'yı eleme potasına göndermişti. Sercan, haftanın son dokunulmazlık oyununu da kazanarak Survivor tarihinde üst üste bunu başaran ilk isim oldu ve rekor kırdı. Yıldırım, üçüncü eleme adayı olarak Barış'ın ismini söyledi.

"HER ŞEYİ INSTAGRAM TAKİPÇİ SAYISI BELİRLEMİYOR"

Sercan Yıldırım üçüncü dokunulmazlığı da kazanarak kişisel başarısını kanıtlarken, kullandığı ifadeler ise dikkat çekti. "Survivor'da seyri değiştirmek gerekiyordu" diyen Sercan, "Burada her şeyi Instagram takipçi sayısı belirlemiyor" şeklinde konuşarak geceye damga vurdu.