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Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken, yavaş yavaş bireyselliğin ön plana çıkmaya başladığı yarışmada Sercan Yıldırım bir ilki gerçekleştirdi. Sercan Yıldırım, üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanan tarihteki ilk isim oldu.

30.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:12

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020'de Sercan Yıldırım bir ilke imza attı. TV8'de izleyici ile buluşan ve final için gün sayılan yarışmada, taktire şayan performansıyla Sercan izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

ÜST ÜSTE KAZANDI

Oyunlarda gösterdiği büyük başarısıyla sportif kimliğini ön plana çıkaran Survivor Sercan, bu hafta oynanan ilk ve ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmış ve Berkan ile Nisa'yı eleme potasına göndermişti. Sercan, haftanın son dokunulmazlık oyununu da kazanarak Survivor tarihinde üst üste bunu başaran ilk isim oldu ve rekor kırdı. Yıldırım, üçüncü eleme adayı olarak Barış'ın ismini söyledi.

"HER ŞEYİ INSTAGRAM TAKİPÇİ SAYISI BELİRLEMİYOR"

Sercan Yıldırım üçüncü dokunulmazlığı da kazanarak kişisel başarısını kanıtlarken, kullandığı ifadeler ise dikkat çekti. "Survivor'da seyri değiştirmek gerekiyordu" diyen Sercan, "Burada her şeyi Instagram takipçi sayısı belirlemiyor" şeklinde konuşarak geceye damga vurdu.

Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Haber Yorumları (3)
KOFİK: EN ÇOK ONUN İHTİYACI VAR : )
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ADGDFDAFAG: Hiç takip etmediğim halde kazanmanı istiyorum.
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MERT: Üst üste 3 dokunulmazlık almak hiç bir anlam ifade etmiyor. . . Parkurları sercan için hazırlamışlar. . . adam lig öncesi takım kampında yaptığı çalışmalar gibi bir parkur hazırlanmış. . . . Biz bu 3 dokunulmazlık aldı diye sercana oy verecek değiliz. . . Tüm yarışma boyu davranışlarına da bakacaz. . . KARAKTERE bakacaz. . . maaalesef sercanı küfürleri ile hatırlıyorum. . . yarışta iyi olabilir, , , bize karakter de gerek. . .
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