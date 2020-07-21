Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir

Survivor 2020'de adından söz ettiren futbolcu Sercan Yıldırım, Düzenlediği canlı yayında merak edilen soruları cevapladı. Instagram canlı yayınında sevdikleriyle buluşan Sercan Yıldırım, Survivor 2020'de yaşadığı anıları anlattı.

Futbol kariyeriyle ilgili açıklamalarda da bulunan Sercan, Acun Ilıcalı ile transfer durumunu konuştuklarını ve gelecek hafta durumunun netleşeceğini söyledi.

"TATİL KAFASINDAYIM"

"Futbola geri dönecek misin?" şeklindeki soruya Sercan, "Futbolla ilgili şu an bir durum yok biraz tatil kafasındayım. Kardeşimin düğünü var onun da telaşı içindeyim" dedi.

"ACUN AĞABEY İLE KONUŞTUK, HAFTAYA NETLEŞİR"

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard'a transferiyle ilgili de ilk kez konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Acun ağabey ile de konuştuk bu mevzuları. Haftaya sonuçlanır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sercan ayrıca, altyapısından yetiştiği Bursaspor'un Adana Demirspor ile oynayacağı TFF 1. Lig play-off maçını da izleyeceğini belirtti ve "Bursaspor'un Adana Demirspor ile oynayacağı play-off maçı var. Bu maça gideceğim, statta olacağım" şeklinde konuştu.

ACUN ILICALI TRANSFER ATEŞİNİ YAKMIŞTI

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Hollanda ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın almasının ardından Sercan Yıldırım'ı kadrosuna katacağı iddia edilmişti.

Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın transferi konusunda, "Sercan futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta. Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene. Topu alıp gidiyor. Hollanda seyircisi tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey" ifadelerini kullanmıştı.