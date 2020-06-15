Seray Kaya Kimdir? Seray Kaya nereli ve kaç yaşında?

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol almıştır. Fox TV' de yayımlanan Kadın dizisinde ki Şirin rolüyle tanınmıştır ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.

SERAY KAYA'NIN FİLMOGRAFİSİ

2019 Türkler Geliyor: Adaletin KılıcıMaria

2012 Huzur Sokağı Rezzan Yardımcı Karakter

2014 Kocamın Ailesi Miray Yardımcı Karakter

2016 Gülümse Yeter Gül Başrol

2017-2020 Kadın Şirin Sarıkadı