Şener Özbyaraklı ile Şilan Makal evlendi

Snobmagazin'in özel haberine göre, Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, oyuncu& ; Şilan Makal ile dünya evine girdi. Çiftin nikahını ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Akşam saatlerinde& ;Florya Metin Oktay Tesisleri gerçekleşen nikahta sosyal mesafe kuralları dikkat edildi.& ;



