Şener Özbyaraklı ile Şilan Makal evlendi
Şener Özbyaraklı, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu oyuncu Şilan Makal ile dünya evine girdi. Nikah, Florya Metin Oktay Tesislerinde yapıldı.
14.05.2020 23:14 | Son Güncelleme: 15.05.2020 05:14
Snobmagazin'in özel haberine göre, Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, oyuncu& ; Şilan Makal ile dünya evine girdi. Çiftin nikahını ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Akşam saatlerinde& ;Florya Metin Oktay Tesisleri gerçekleşen nikahta sosyal mesafe kuralları dikkat edildi.& ;