Şener Özbyaraklı ile Şilan Makal evlendi Şener Özbyaraklı, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu oyuncu Şilan Makal ile dünya evine girdi. Nikah, Florya Metin Oktay Tesislerinde yapıldı.

Snobmagazin'in özel haberine göre, Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, oyuncu& ; Şilan Makal ile dünya evine girdi. Çiftin nikahını ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Akşam saatlerinde& ;Florya Metin Oktay Tesisleri gerçekleşen nikahta sosyal mesafe kuralları dikkat edildi.& ;



Kaynak: Snob Magazin