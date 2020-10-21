Yılmaz Erdoğan oyunu, Hava Harp Akademisi'nde yaptığı askerliği sırasında yazdı. Oyun ilk kez 23 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da, Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) tarafından Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? filmin konusu nedir? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? filmin oyuncuları kimler?

SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ? FİLMİN KONUSU NEDİR?

1948 yılında İstanbul'da doğan Gülseren, dört rakamlı sayıları aklından çarpabilen üstün zekalı bir kadındır. Oyun 50 yıllık bir dönemde, arka planda Türkiye'nin panoroması eşliğinde Gülseren'in hayatından kesitler sunmaktadır.

DVD versiyonunda oyunun aralarına serpiştirilmiş Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan röportajları arasında, ateşböceklerinin (Lampyridae), teknoloji karşısında direnişi de izlenmektedir.

SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ? FİLM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yılmaz Erdoğan 2002 yılının Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada "Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?" oyunun 1 milyon kişi tarafından izlendiğini ifade etti. Oyun, VCD ve DVD versiyonları ile satışa çıkmıştır. Yılmaz Erdoğan, 2009 yılında Sanem Altan'a verdiği bir röportajda Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü? oyununu film yapmak istediğinden bahsetmiştir. "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü'nün filmini yapmak istiyorum. Ciddi bir prodüksiyon. Beş dönem anlatan bir film. Gündemde ilk o var. "