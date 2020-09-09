Diziseverlerin merakla beklediği Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile ekrana gelmeye başladı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi hakkında Sen Çal Kapımı yeni sezon 9. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı konuları merak edildi. Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda'yı suçladı, Eda " Bir daha yüzümü göremezsin" dedi. Şimdi Eda'sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda, Serkan'a suçsuzluğunu ispatlayacak, çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda'ya "geri gel" diyemiyor.

Ferit, Serkan'la Eda'nın ayrılık haberine kendine engel olamadan sevinen Selin'e çok içerliyor. Ferit için de tehlike çanları çalıyor.

Bu sırada Serkanlar'ın tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor…

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En Çal kapımı 9. Bölüm saat 20.00'de başlayacak.

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SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 10. bölüm fragmanı henüz yayınlamadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER

Kerem Bürsin /Serkan Bolat

Hande Erçel /Eda Yıldız

Elçin Afacan /Melek Yücel

Melisa Döngel /Ceren Başar

Sitare Akbaş /Figen Yıldırım

Anıl İlter /Engin Sezgin

Evrim Doğan /Ayfer Yıldız

İsmail Ege Şaşmaz/ Kaan Karadağ

Neslihan/ Yeldan Aydan Bolat

Bige Önal /Selin Atakan

Çağrı Çıtanak /Ferit Şimşek

Alican Aytekin /Seyfi Çiçek