Sen Çal Kapımı yeni sezon 12. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 13 bölüm fragmanı yayınlandı mı

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SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda'da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda'nın itirafını almak. Serkan sabırla bekliyor Eda'nın aşık olduğunu duymak için.

Bir de ailelerden saklama meselesi var. Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan'la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda'nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi. Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Selin, Serkan'a"Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit'i terk ederim" der ve Eda duyar. Eda, Serkan'ın evet diyeceğine emindir. Serkan ise Eda'nın onu istemediğinden. Eda, Serkan'dan bir an önce uzaklaşmaya, hayatını yeniden kurmaya karar verir. Burs başvurularına yeniden başlar.

Bu arada Ayfer, Serkan ve Eda arasındaki sözleşmeli nişanlılığı öğrenir. Eda'nın Serkan'a aşık olduğunun da farkındadır. Çiçekçide durumlar iyi gitmemektedir, Ayfer borçlarını ödeyememektedir. Eda'nın Serkan'dan uzaklaşması için son çare annesini arar. Bir süre sonra Eda'ya İtalya bursu aldığına dair bir telefon gelir. Eda, Serkan'a haber vermeden yola çıkar. Serkan ise mantığıyla kalbi arasında kalmıştır.

SEN ÇAL KAPIMI 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sen Çal Kapımı 20.00'de başlayacak.

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