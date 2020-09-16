Sen Çal Kapımı yeni sezon 10. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 11. bölüm fragmanı yayınlandı m
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile başlıyor. Peki, Sen Çal Kapımı 10. yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen çal kapımı izleme linki ve detayları…
Diziseverlerin merakla beklediği Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile ekrana gelmeye başladı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi hakkında Sen Çal Kapımı yeni sezon 10. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı konuları merak edildi. Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?
SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda'nın gönlünü almak ister ama Eda'yı bulmak kolay olmayacaktır.
Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince, bu kez Serkan ona kelepçe takar.
Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda'nın beklentisi çok daha basittir.
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SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİ TIKLAYINIZ
SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SEN ÇAL KAPIMI 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sen Çal Kapımı 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?
Kerem Bürsin/Serkan Bolat
Hande Erçel/Eda Yıldız
Elçin Afacan/Melek Yücel
Melisa Döngel/Ceren Başar
Sitare Akbaş/Figen Yıldırım
Anıl İlter/Engin Sezgin
Evrim Doğan/Ayfer Yıldız
İsmail Ege Şaşmaz/ Kaan Karadağ
Neslihan/ Yeldan Aydan Bolat
Bige Önal/Selin Atakan
Çağrı Çıtanak/Ferit Şimşek
Alican Aytekin/Seyfi Çiçek