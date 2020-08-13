Sen Çal Kapımı 6. bölüm fragmanı yayımlandı! Sen Çal Kapımı 5. bölüm izle

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerde bulunduğu Sen Çal Kapımı, anlaşma ile başlayan ilişikinin nasıl tutkulu bir aşk hikayesine dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Son bölümde Antalya seyahatine çıkan ikili, yatırımcılar tarafafından zor anlar yaşar. Sen Çal Kapımı 5. bölümde neler oldu?

Sen Çal Kapımı son bölüm izle...

SEN ÇAL KAPIMI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Eda bir proje için kolları sıvar ve kendine bir ekip kurar. Serkan, bu işin bu kadar basit olmadığı konusunda ve başarısız olabileceğği hakkında onu uyarır fakat Eda iddialıdır. Sonunda istediğini elde edemez ve gözyaşlarına boğulur. Onun yanında o sırada Serkan vardır ve hiçbir şeyin gözyaşlarına değmeyeceğini belirtir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Önemli bir anlaşmaya imza atmak için Antalya'ya giden ekibi bir sürpriz beklemektedir. Yatırımcıların ikisinin de imzasının alınması gerekmektedir ama boşanmak üzere oldukları için bir araya gelmek istemezler. Onları buluşturma görevi Serkan ve Eda'ya düşer.