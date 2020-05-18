Selin Ciğerci, Çocuğum olmuyor diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu

2011 yılında eski basketbolcu Burak Gacemer ile evlenen model Larissa Gacemer, takipçilerinin "Neden çocuk yapmıyorsun" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu. Doğuştan gelen bir hastalığı olduğu için çocuk sahibi olamadığını söyleyen Larissa'ya bir destek de Selin Ciğerci'den geldi.

"ÇOCUĞUM OLMUYOR,

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz? Neden çocuk yok. gibi sorular soruyorsunuz. Bende doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim" dedi.

"DOĞURMAKLA ANNE OLUNMAZ"

Videosuyla kısa sürede gündem olan Larissa Gacemer'e ünlü isimlerden destek geldi. Gacemer'e bir destek de cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiği için çocuk sahibi olamayan Selin Ciğerci'den geldi. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Ciğerci, "Seni en iyi anlayabilen asla anne olamayacak bir kadınım. Doğurmakla anne olunmaz biliyorsun. Belki ilerde beraber çocuk evlat ediniriz olmaz mı? Kimin ne dediğini düşünme prenses biz önümüze bakalım" dedi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK YAĞDI

Larissa Gacamer'in herkesi derinden etkileyen videosuna Aslıhan Güner, Anıl Altan, Pelin Akil, Didem Soydan, Eda Ece, Almeda Abazi, Özlem Yıldız, Zeynep Mahsur, İlayda Erkök ve Özge Ulusoy gibi birçok ünlü isimden destek yorumu geldi. Larissa Gacamer'in videosu ise yaklaşık 3 milyon kişi tarafından görüntülendi. Hazal Kaya da Gacemer'e Instagram hesabından yaptığı paylaşımla destek oldu.

Larissa Gacemer'e en güzel destek ise eşi Burak Gacemer'den geldi. Gacemer, eşinin videosunun altına "Sen bana yetersin" yorumunu yaptı. Burak Gacemer'in yorumu takipçilerinden de tam not aldı.