Selin Ciğerci 5 milyon liraya otomobil aldı!

Geçen yıl futbolcu Gökhan Çıra'yla evlenen Selin Ciğerci, 5 milyon lira ödeyerek son model bir Rolls-Royce satın aldı. Ciğerci, 2 yıl önce Dubai'de kendisini "Segment meselesi" diyerek kiralık Rolls-Royce'a bindirmeyen Neşe Fişek'e de "Deveden büyük fil vardır. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin" sözleriyle mesaj gönderdi.

"PLAKAYA DA ARABA PARASI ÖDEDİM"

Selin Ciğerci, en çok vergi veren isimlerden biri olduğunu söyleyerek, "Resmen kozmetik kraliçesiyim. İçimde yer etmiş bir arabaya binmem de normal. İlahi adalet işte. Bu arabaya 5 milyon lira verdim. İstediğim özel plakayı da yine bir araba parası ödeyerek satın aldım." ifadelerini kullandı.