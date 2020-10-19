Selim Erdoğan kimdir? Selim Erdoğan nereli, kaç yaşında? Selim Erdoğan eşi kim?
Başarılı oyuncu Selim Erdoğan'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Selim Erdoğan evli mi, eşi kim gibi soruları araştırıyor. Yer aldığı filmler ve dizilerle adından söz ettiren usta isim Selim Erdoğan biyografisi haberimizde.
Selim Erdoğan kim sorusu magazin gündeminde sıkça geçen sorulardan biridir. Oyunculuğu ile dikkatleri çeken Erdoğan hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Selim Erdoğan nereli? Selim Erdoğan eşi kim? İşte, Selim Erdoğan'ın ailesine dair ayrıntılar...
SELİM ERDOĞAN KİMDİR?
Erdoğan, 1 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitiminin ardından ilk kez 1996-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi adlı dizide Abuzer Edalı rolüyle ekrana geldi. 1996'da zengin kadrosu ve senaryosuyla hafızalara kazınan Eşkıya adlı sinema filminde rol almıştır.
Sonrasında 2001'de Tatlı Hayat, 2002'de Azad ve Yarım Elma, 2003'te Alacakaranlık dizilerinde rol aldı. Ardından Duvara Karşı adlı sinema filminde taksi şoförü olarak bir kez daha beyaz perdede yer alan Selim Erdoğan, 2003'te Vizontele Tuuba'da da bulundu.
DİZİLERİ - FİLMLERİ
1996-2003 Çiçek Taksi
1996 Eşkıya Polis
1999 Dilber
1999 Fasulye
2001 Tatlı Hayat
2002 Azad
2002 Yarım Elma
2003 Alacakaranlık
2003 Duvara Karşı Taksi
2003 Vizontele Tuuba
2004 Dayı
2005 Canın Sağolsun
2006 Cemile
2006 Hayatımın Kadınısın
2006 Hokkabaz
2006 Rüya Gibi
2007 Kader
2007-2008 Kurtlar Vadisi Pusu
2008 Aşkım Aşkım
2008 Hemşire Meri
2008 Muro
2008 Sıfır Noktası
2009 Güldünya
2009 Kahve Bahane
2009 Umut
2009-2010 Arka Sokaklar
2010 Adanalı
2011 İffet
2012 Sıkıysa Yakala
2013 Ammar: Cin Tarikatı
2013 Benimle Oynar mısın?
2013 Görüş Günü Kadınları
2013 Kedi Özledi
2014 Ulan İstanbul
2015 Bir Sevda İşi
2015 Eve Dönüş
2015 Son Takla
2015 Öyle ya da Böyle
2016 Hanım Köylü
2016 İçerde
2017 Meryem