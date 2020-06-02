Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın polis kuzeninin Vodafone Park'taki saldırıda şehit olduğu ortaya çıktı

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Salih Yahya Koca, şehidin Stat Mahallesi'ndeki kardeşi ile yakınlarına şehadet haberini verdi.

ANNE-BABA YOLA ÇIKTI

Şehidin Tekirdağ'da olan anne ile babasının da acı haberi aldıktan sonra Seydişehir'e gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Şehit Burak Aydoğan'ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

POLİS KUZENİ, VODAFONE PARK'TA ŞEHİT OLDU

Bekar olduğu öğrenilen şehit Burak Aydoğan'ın, İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Emre Horoz'un kuzeni olduğu öğrenildi.

Şehit Polis Emre Horoz

DİĞER ŞEHİT ASKER, ANTALYA'DA YAŞIYOR

Öte yandan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan diğer asker astsubay Celal Özcan'ın da Konyalı olduğu, ancak ailesinin Antalya'da yaşadığı öğrenildi.

Yetkililer, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Özcan'ın dedesinin de evine giderek başsağlığı diledi.