Şehit olan Narkotik polisi baba evine getirildi: Benim eşim kahramanca şehit oldu

Şehit olan Narkotik polisi baba evine getirildi

Ayakta durmakta zorluk yaşayan acılı eş, "Benim eşim kahramanca şehit oldu." dedi.

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın naaşı, Orhangazi'deki baba evine getirildi. Şehidin tabutuna sarılan eşi, annesi ve abisi gözyaşlarına hakim olamadı. Ayakta durmakta zorluk yaşayan acılı eş, "Benim eşim kahramanca şehit oldu." diye konuştu.

Dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesinde iki aile arasındaki kavgaya müdahale ederken şehit olan Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 37 yaşındaki bir çocuk babası Erman Özcan, konvoy eşliğinde Orhangazi'de bulunan baba evine getirildi. Şehit Özcan'ın tabutu cenaze aracından indirilmezken cenazeyi gören annesi Hatice, eşi Emine, oğlu Hamza, abisi Erhan ayakta zor durdu. Şehit eşi Emine Özcan, eşinin görevli olduğu Narkotik Suçlarla Mücadele yeleğini giyerek naaşı başında hüngür hüngür ağladı. Şehit evinde edilen duaların ardından helallik istenerek cenaze namazının kılınacağı Gazi Orhan Bey Camine götürüldü. Ayakta durmakta zorluk yaşayan acılı eş, "Benim eşim kahraman gibi şehit oldu." Diye konuştu.

Öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak.