Şehit Bedirhan bebeğin anneannesinin sözleri yürekleri dağladı: Acısı hiç dinmiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa için duyulan acı dinmiyor.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Tugay Keten ve İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer, hain saldırıda kızı ve 10 aylık torununu kaybeden Suudiye Demir'i evinde ziyaret etti.

"ACISI HİÇ DİNMİYOR"

Suudiye Demir'e Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sivas Valisi Salih Ayhan'ın selamlarını ileten Erdem, Demir'in Kurban Bayramı'nı kutladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir de acılarını paylaşan, kendilerini yalnız bırakmayan devlet erkanı ve vatandaşlara teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"2. yıl dönümü, acısı hiç dinmiyor. Acı aynı acı. Eşimiz dostumuz, hepsi acımızı paylaşıyor. Milletime, devletime Allah ziyan vermesin. Cumhurbaşkanımız sağ oldukça bu teröristlerin kökünü kurutacak inşallah. Allah ondan razı olsun."

500 HATMİN TOPLU DUASI YAPILDI

Ziyarette İlçe Müftüsü Koçer, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden okunan 500 hatmin toplu duasını da yaptı.