Şehit Aybüke Yalçın Kimdir?Aybüke Yalçın Nereli, Aybüke Yalçın kaç yaşında?

9 Haziran 2017'de Batman'da teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görevli müzik öğretmeni 23 yaşındaki Aybüke Yalçın kimdir, unutmamak adına şehadetinin yıldönümünde sizler için derledik..

Aybüke Yalçın nereli, Aybüke Yalçın kimdir?

1994 yılında Çorum Osmancık'ta dünyaya gelen Aybüke Yalçın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Yalçın, Öğretmen olmanın sevincini sosyal medya hesabından "Öğretmen oldum ben" cümlesiyle paylaştı ve 2016 Ekim'de Batman'ın Kozluk ilçesine atandı.

Müzikoloji bölümünde yüksek lisansa başlayan Yalçın, 9 Haziran 2017 tarihinde Batman'da teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit oldu.