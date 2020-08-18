Şeftalili parfe nasıl yapılır? Şeftalili parfe tarifi ve yapılışı

Şeftalili parfe bisküvili ve dondurmalı hafif ve serinletici tatlılardandır. Krem şantinin de eşlik ettiği parfede, şeftali tatlıya farklı bir aroma katıyor. Tercihe göre farklı dondurma çeşitleri ile yapılabilecek pratik tatlı, tüm malzemelerin birleştirilip donrucuda beklettikten sonra serivse hazır oluyor. İşte, şeftalili parfe yapılışı...

ŞEFTALİLİ PARFE MALZEMELER

2 adet şeftali

1 paket petibör bisküvi

1 su bardağı damla çikolata

2 yemek kaşığı vanilyalı dondurma

2 su bardağı süt

1 kutu krem şanti

ŞEFTALİLİ PARFE NASIL YAPILIR?

Şeftalileri küp küp doğrayın ve bir kaba koyun.

Geniş bir kaba kremşantiyi ve sütü koyup çırpın.

Yumuşak bir kıvam alacak.

Kremşantinin içine dondurmayı da koyup çırpma işlemine devam edilir

Koyuluğuna göre biraz daha süt koyabilirsiniz.

Daha sonra kremşantinin içine diğer malzemeleri (şeftali, parçalanmış petibör bisküvi, damla çikolata) koyup spatula yardımı ile karıştırılır.

İstediğiniz bir kabı streçleyin.

Streçlediğiniz kabın içine karışımı koyup iyice bastırın. (Arada boşluk kalmaması için)

3-4 saat derin dondurucuda bekletin ve istediğiniz gibi süsleyip servis yapabilirsiniz.