Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Sedat Peker'i tehdit eden "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş gözaltına alındı.

13 şüpheliyi yakın takibe alan polis, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 7 farklı ilde operasyon düzenlendi. "Hijyen" adı verilen operasyonda şu ana kadar 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah ve suç unsurlarının da ele geçirildiği öğrenildi.

GÜNİZ AKKUŞ DA GÖZALTINDA

Operasyonda, Sedat Peker'i tehdit videosuyla gündeme gelen "Hanımağa" olarak bilinen Güniz Akkuş da gözaltına alındı. Akkuş, Sedat Peker'i tehdit ettiği videoda şu ifadeleri kullanmıştı: "Bana bak Sedat! Sana 10 gün mühlet veriyorum. 10 günlük devamsızlık hakkını kullan. Madem Karabağ'da oturuyorum diyorsun. Biz de inanmış olalım. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa bir gece ansızın gerçek vatan sevdalı kardeşlerimiz senin ziyaretine gelecekler. Ziyaretine geldiklerinde de sana özel olarak hazırlatmış olduğum biberonu ve emziğini, tedarik olarak da bunu (bebek bezi) sana yolluyorum. Sakın çekinme seni bekliyorum 10 gün mühlet veriyorum."

KENDİSİ POLİS KÖKENLİ

Güniz Akkuş, 15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşadı. Tatil için geldiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri Yunuslar'a hayran kalan Akkuş, polis olmaya karar verdi. Almanya'daki arkadaş çevresinden hoşlanmayan ailesi, Türkiye'ye gelerek polis olmasına razı oldu. Arkadaşları tarafından hızlı atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Güniz Akkuş, takıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından Kilis'e sürgün edildi. Daha sonra da aynı amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi.

20 KİŞİLİK HARAÇ ÇETESİ KURDU

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, görevden ihraç edildikten sonra İstanbul'a döndü. Suç dünyasını yakından tanıyan 28 yaşındaki Güniz Akkuş, burada 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu. İstanbul'un eğlence mekânlarında kendini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri olarak tanıtıp haraç isteyen "Hanım ağa" önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti. Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekânları da haraca bağladığı iddia edildi. Güniz Akkuş son olarak ünlü eğlence merkezi Reina'yı hedef seçince yakalandı.