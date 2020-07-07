Seda Başbuğ kimdir? Seda Başbuğ eşi kim? Acun Ilıcalı ve Seda Başbuğ neden ayrıldı?

Başarılı yapımcı Acun Ilıcalı ile 1988 yılında evlenip, 1993 yılında yollarını ayıran Seda Başbuğ'un bu evlilikten banu adında bir kızı bulunuyor. Baba Acun Ilıcalı kızı Banu'yu ''mucize çocuk'' şeklinde açıklıyor. Acun Ilıcalı ile Seda Başbuğ neden ayrıldı?

SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ ile olan evliliği 1988 yılında başladı, 1993 yılında boşanmayla bitti. Kamuoyundan uzak duran Seda Başbuğ, medyanın gündemine Acun Ilıcalı'dan olan kızı Banu Ilıcalı'nın düğünü ile geldi. Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi.

ACUN ILICALI İLE SEDA BAŞBUĞ NEDEN AYRILDI?

Ilıcalı, anne ve babasını bir trafik kazasında kaybetti, ayrıca bu kazada ilk kızı Banu'da bulunuyordu. Kazadan tek sağ kurtulan kızı Banu oldu. O günleri Ilıcalı şu sözlerle anlatıyor: "Ben 19 yaşında evlendim. Bir kızım oldu. Kızım henüz 10 aylıktı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik. Benim son anda işim çıktı, "Siz gidin daha sonra geleceğim" dedim. Kızım Banu da onların yanındaydı. Balıkesir'i geçmişler. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Kızım çok ağır yaralanmış. Balıkesir Devlet Hastanesi'ne gittim. Bir hasta bakıcı orada duruyor. Adamın yanına gittim. Annemi sordum. 'İlknur Ilıcalı ile görüşmek istiyorum' dedim. Adam bir deftere baktı ve sayfayı çevirdi "Ölmüştür" dedi. 'Ergün Ilıcalı ile görüşmek istiyorum' dedim. "Ölmüştür" dedi. Ben şoktayım ve kızım Banu'yu soramıyorum. Kızımın sadece vücudunda 18 kırık vardı. Düşünün o zaman henüz 10 aylıktı!"

Kazanın ardından Acun Ilıcalı büyük bir yıkım yaşar ve depresyonun ardından eşi Seda Başbuğ ile boşanma kararı aldı.