Seda Bakan'a eşinden romantik sürpriz

Eşi Ali Erel'in organize ettiği kutlamada ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya gelen oyuncu, çıkışta şöyle dedi: "Güzel bir organizasyon yapmış Ali. Tabii ben tahmin ediyordum bir şeyler olduğunu, o yüzden giyindim hemen. Ama hiç beklemediğim arkadaşlarım vardı, onları görünce çok mutlu oldum."

Telefonundan kızı Leyla'nın fotoğraflarını muhabirlere gösteren Seda Bakan, "Leyla'ya kardeş düşünüyor musunuz?" sorusunu "Hayır hayır, şu an düşünmüyoruz" diye yanıtladı.

Seda Bakan'a gelen hediyeler, mekan çalışanları tarafından aracına taşındı.