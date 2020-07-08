Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, merak edilen erken seçim iddiaları, anket sonuçları ve Ayasofya konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle;

Terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

AYASOFYA İBADETE AÇILACAK MI?

İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şuan yüksek yargıda olan bir iş İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz

"AK PARTİ'NİN OY KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılırarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir. Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz. 2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız.

ERKEN SEÇİM YAPILACAK MI?

Erken seçim meselesi ittifaklar meselesi gündemi saptırmak için ortaya çıkıyor.