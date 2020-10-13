Sebahat Tuncel kimdir? Sebahat Tuncel nereli?
Halkların Demokratik Partisi'nin eş başkanlarından olan Sebahat Tuncel hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında. Sebahat Tuncel kimdir? Sebahat Tuncel nereli?
1998 yılında siyaset hayatına atılan Sebah Tuncel, Halkların Demokratik Partisi'nin eş başkanlarındandır. Sebahat Tuncel kimdir? Sebahat Tuncel nereli?
SEBAHAT TUNCEL KİMDİR, NERELİ?
5 Temmuz 1975 tarihinde Malatya'da doğan Sebahat Tuncel'in babasının adı Fahrettin annesinin adı ise Meryem'dir. Baba tarafı Malatya, anne tarafı Sivas Alevi Kürtlerindendir.
Balaban aşiretine mensup olan Tuncel, Mersin Üniversitesi Mut Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro programını bitirdi.
Siyasete 1998 yılında HADEP Kadın Komisyonu'nda başlayan Sebahat Tuncel, HADEP'in son kongresinde Esenler HADEP ilçe başkanlığına seçildi.
Aynı dönem HADEP kapatılınca, DEHAP İstanbul İl Başkanlığı Kadın Komisyonu'nda çalışmaya başladı.
Demokratik Toplum Partisi kurucu üyeliği ile DTP, MYK üyeliği yaptı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 aydır tutuklu bulunurken İstanbul 3. Bölge'den bağımsız milletvekili seçilen Sebahat Tuncel, 25 Temmuz 2007 tarihinde cezaevinden tahliye edildi.
Sebahat Tuncel, DTP'nin Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmasının ardından, siyaset yasağı getirilmeyen diğer DTP'li milletvekili arkadaşlarıyla birlikte Barış ve Demokrasi Partisi'ne üye olmuştur.
12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. dönem milletvekili genel seçiminde İstanbul 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir. Yeniden BDP'ye katıldı.
15 Ekim 2011 tarihinde kurulan Halkların Demokratik Kongresi'nin Ertuğrul Kürkçü ile birlikte Eş Sözcüsü oldu.
Eylül 2012'de, Sebahat Tuncel hakkında PKK örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Tuncel'e yurt dışına çıkış yasağı kondu.
27 Ekim 2013 tarihinde, BDP'den istifa eden Sebahat Tuncel, Halkların Demokratik Partisi'nin eş başkanı seçildi.