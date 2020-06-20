Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu

Fenerbahçe olmak üzere birçok takımın transfer listesinde yer alan Medipol Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için ilk resmi teklif Schalke'den geldi.

Kadrosunda Ozan Kabak, Suat Serdar, Ahmed Kutucu ve Can Bozdoğan bulunan Alman ekibi, İrfan Can için Başakşehir'in kapısını çaldı.

Turuncu lacivertlilerin Schalke'den 10 milyon euro istediği ve görüşmelerin sürdüğü belirlendi.

(Kaynak: Takvim)