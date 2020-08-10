Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu, Schalke'nin 5 gol attığı maçta birer gol kaydetti

Bundesliga ekibi Schalke, yeni sezon için hazırlık maçlarına başladı. Almanya'nın Ankum kentindeki Quitt Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gelsenkirchen ekibi, ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı maçı 5-1 kazandı. Müsabakada milli futbolcular Ozan Kabak, 15. dakikada 23 metreden bir gol kaydederken Ahmed Kutucu ise 89. dakikada takımına skor katkısı sağladı.

Schalke'nin diğer golleri 46. ve 60. dakikada Steven Skrzybski ile 67. dakikada Alessandro Schöpf'ün ayağından geldi. Osnabrück'ün tek golünü 55. dakikada Bryan Henning attı.

MÜNİR VE SUAT DA OYNADI

Schalke 04'ün kadrosunda bulunan diğer Türk kökenli oyuncuların da süre aldığı maçta, Münir Levent Mercan ve Suat Serdar ilk yarıda, Can Bozdoğan ise ikinci devrede forma giydi.