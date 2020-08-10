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Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu, Schalke'nin 5 gol attığı maçta birer gol kaydetti

Almanya'nın Ankum kentindeki Quitt Stadı'nda oynanan karşılaşmada Schalke 04, Osnabrück'ü 5-1'lik skorla mağlup ederken milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu, müsabakada birer gol kaydetti. Gelsenkirchen ekibinde diğer Türk kökenli oyuncular Münir Levent Mercan, Suat Serdar ve Can Bozdoğan da oynadı.

Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu, Schalke'nin 5 gol attığı maçta birer gol kaydetti
10.08.2020 01:44 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:08

Bundesliga ekibi Schalke, yeni sezon için hazırlık maçlarına başladı. Almanya'nın Ankum kentindeki Quitt Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gelsenkirchen ekibi, ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı maçı 5-1 kazandı. Müsabakada milli futbolcular Ozan Kabak, 15. dakikada 23 metreden bir gol kaydederken Ahmed Kutucu ise 89. dakikada takımına skor katkısı sağladı.

Schalke'nin diğer golleri 46. ve 60. dakikada Steven Skrzybski ile 67. dakikada Alessandro Schöpf'ün ayağından geldi. Osnabrück'ün tek golünü 55. dakikada Bryan Henning attı.

MÜNİR VE SUAT DA OYNADI

Schalke 04'ün kadrosunda bulunan diğer Türk kökenli oyuncuların da süre aldığı maçta, Münir Levent Mercan ve Suat Serdar ilk yarıda, Can Bozdoğan ise ikinci devrede forma giydi.

Kaynak: Hürriyet

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