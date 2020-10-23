Savaşçı dizisi bitti mi? Savaşçı yeni bölüm olacak mı? Savaşçı dizisi oyuncuları

FOX TV'nin fenomen haline gelen yapımı Savaşçı'nın yeni bölüm fragmanı yayımlanmadı, diğer yandan 100. bölümün ne zaman ekrana geleceği de belli değildi. Savaşçı dizisinin final yaptığını dair haberlerin ardından dizi takipçileri, ''Savaşçı yeni bölüm ne zaman?'' sorusunu araştırıyor.

SAVAŞÇI BİTTİ Mİ?

Dizinin akıbeti hakkında çeşitli iddiaların yanı sıra Savaşçı'nın başrol oyuncusu Berk Oktay da açıklama yapmıştı. Dizinin yeni bölümünün olup olmayacağının belirsizliğini korusudupunu belirtmişti. Ancak izleyeni sevindirecek bir haber geldi. Buna göre, LimonFilm'in patronu Hayri Aslan Eskişehir'de çekilen Savaşçı'nın bir hafta sonra sete çıkacağını açıkladı.

Savaşçı dizisinin Kasım ayının ilk haftasında televizyon ekranlarında olması bekleniyor.

SAVAŞÇI 99. BÖLÜM İZLE...

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kopuz Albay'ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin'in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan'ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.

Yörük Haydar ve Kılıç Timi'nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı'yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır…

OYUNCULARI

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz), Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt), Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen), Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca), Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak), Serhat Nalbantoğlu (General), Ersin Olgaç (Doğan Bayındır), Nazan Diper (Selver Bozok), Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer), Anıl Altınöz (Merlin), Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç), Şahverdi Ali Eren (Seyfi), Esma Soysal (Başak), Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır), Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay), Melih Akdemir (Ersin), Eylül Toros (Burcu Hemşire), Elit Andaç Çam (Gökçen), Belma Mamati (Esin Kutalmış), Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt), Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).