Savaş mı çıktı? Azerbaycan'ı destekleyen ülkeler ile Ermenistan'ı destekleyen ülkeler hangileri?

Azerbaycan, Ermenistan sivil yerleşim yerine saldırmasının akabinde seferberlik ilanında bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermeni kuvvetlerinde görevli 550 asker etkisiz hale getirildi. Azerbaycan - Ermenistan arasında savaş mı çıktı?

SAVAŞ MI ÇIKTI?

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 27 Eylül'den bu yana aralıksız süren sıcak çatışma devam ediyor. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü bildirdi. Yaşananların ardından Avrupa ülkeleri, iki ülkeye de çatışmaları durdurması çağrısında bulundu. Öte yandan Azerbaycan seferberlik ilanında bulundu.

HANGİ ÜLKE KİMİ DESTEKLİYOR?

İki ülke 90'lı yılların başından itibaren Dağlık Karabak sorunu nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyor. Diğer yandan Hocalı katliamı ile de çeşitli ülkelerden destek gören Azerbaycan'a her daim en büyük destek ise Türkiye'den geliyor.

Türkiye - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.'' açıklamasında bulundu.

Rusya - Her iki ülke arasında ekonomik ve sosyal faaliyetleri bulunan Rusya, bölgedeki huzursuzluğu hoş karşılamıyor. Bu durumda net bir tavır sergilediği söylenemez. Öte yandan Rusya tarafı, büyük çaplı askeri çatışmaların devam etmesi nedeniyle derin endişelerini dile getirdi.

İran - Dağlık Karabağ sorununda tarafsızlığını açıklayan İran'ın da, her iki ülke arasında çıkacak çatışmayı normal karşılmaması bekleniyor.

Fransa - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle tedirgin olduğunu, sorunun müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Aynı zamand aFransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes'da, taraflara çatışmaları durdurma ve diyaloğu yeniden oluşturma çağrısında bulundu.

İtalya - İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, talya, taraflara şiddete bir an önce son vermeleri ve özellikle de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) himayesinde gerilimin daha da tırmanma riskini önlemek için her türlü çabayı göstermeleri çağrısında bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus - Papa, bölgede sorunların silah ve güç yoluyla değil, diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi - Sivillerin zarar görmemesi üzerinde duran Kızılhaç Komitesi tarafından taraflara, uluslararası insan hakları hukukunun temel kurallarına saygı gösterme yükümlülükleri doğrultusunda sivillerin yaşamına ve sivil unsurlara saygı gösterilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, bunun için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.