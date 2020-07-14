Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dans yaparken poz verdi

Güliz Ayla, şarkıcılık kariyerinin yanı sıra yaptığı direk danslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı son olarak direk başında verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

Uzun süre sonra ilk kez direği ile ilgili paylaşım yapan Ayla'nın fotoğrafına beğeni yağdı. Güliz Ayla'nın cesur paylaşımı hayranlarından ilgi gördü.

"İSTEDİĞİM ŞEKİLDE DANS EDERİM KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Direk dansı ya iç çamaşırlarıyla ya da mayosuyla yapa Güliz Ayla, daha önce kendisini eleştirenlere "Direk dansı yaparken üzerinde kıyafet varken kayıyorsun, tekniken giyinik yapmak mümkün değil. Çıplak da atarım, istediğim şekilde paylaşım yaparım. Kimseyi ilgilendirmez, o işin yapılışı da öyle yani. Herkes kendi kirli aklına baksın. Direk dansı en büyük hobim, evimin ortasına direk yaptırdım" diyerek tepki göstermişti.