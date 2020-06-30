Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa poz vererek kutladı

2018 yılında pilot Çağrı Terlemez ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan Seçkin, Terlemez'e doğum gününde anlamlı bir sürpriz yaptı.

DUDAK DUDAĞA POZ VERDİLER

Şarkıcı, yakın zamanda evlilik planı yaptığı nişanlısını doğum gününde memleketi Sinop'a götürdü. Akgöl'de sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar veren Seçkin, bu anları Instagram hesabından da yayınladı. Seçkin paylaşımına "İyi ki doğdun. Seni seviyorum" notunu düştü.

KLİP ÇEKİMİNDE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Ece Seçkin, Güney Afrika'daki klip çekimlerinde evlilik teklifi almıştı. Seçkin, Çağrı Terlemez ile Eylül 2018'de evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çiftin kız isteme ve nişan töreni bir arada yapılmıştı.