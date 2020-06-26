Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı

Sabah saat 10.36'da merkez üssü Manisa Saruhanlı olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme şarkıcı Ebru Polat'ta tatilini sürdürdüğü İzmir Seferihisar'da yakalandı.

VİDEO ÇEKERKEN DEPREMİ KAYDETTİ

O anlarda Instagram'da paylaşmak için video çeken Ebru Polat'ın sarsıntıları hissettiğindeki korku ve panik ses tonuna yansıdı. Polat, tepkisini "Deprem oluyor şu anda sallanıyoruz. Oha, deprem oluyor. Çok kötü sallanıyoruz" sözleriyle aktardı.

CAN KAYBI YOK

Başta İzmir olmak üzere Ege ve Marmara'da birçok ilde hissedilen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı yaşanmadı.